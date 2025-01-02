Для всех, кто хранит дома купюры 5 000 рублей - важные изменение в январе

В январе 2025 года россияне начали получать новые пятитысячные купюры, постепенно заменяя банкноты образца 1997 года.

Эти обновленные деньги — это не просто средство платежа, а отражение богатства и уникальности Уральского федерального округа.

Дизайн, вдохновленный Уралом:

Представленные Центральным банком Российской Федерации осенью прошлого года, новые купюры посвящены Уральскому федеральному округу. Этот регион, соединяющий Европу и Азию, играет ключевую роль в экономике и культуре России.

Уникальная защита от подделок:

Новые купюры оснащены современной защитой, делающей их практически неуязвимыми для подделки:

QR-код на лицевой стороне позволяет мгновенно проверить подлинность купюры с помощью смартфона, перенаправляя пользователя на сайт ЦБ РФ.

Улучшенные водяные знаки и сложные цветовые переходы дополнительно затрудняют подделку.

Многоуровневая система защиты гарантирует высочайшую надёжность новых банкнот.

Плавный переход к новым купюрам:

Процесс замены старых пятитысячных банкнот будет постепенным. Это позволяет избежать проблем и неудобств для граждан. Старые купюры остаются в обращении, и переход на новые происходит плавно.

Символ нового этапа в развитии российской валюты:

Новые купюры — это не только средство платежа, но и символ нового этапа в развитии российской валюты. Они сочетают передовые технологии, историческую значимость и культурное наследие. Урал, запечатлённый на банкнотах, демонстрирует его величие и наполняет деньги особым смыслом. Это — новая страница в истории российской валюты, сделавшей её не только безопасной, но и культурно значимой.