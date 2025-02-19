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Для тех, кто владеет долей в квартире, ввели обязательные платежи по ЖКХ c 19 февраля

Законодательство России обязывает владельцев не...

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По данным действующего российского законодательства, каждый владелец квартиры или другого объекта недвижимости несет ответственность за финансирование всех расходов, связанных с его содержанием и использованием.

Это включает в себя уплату за коммунальные услуги, налоги и капитальный ремонт, как определено в статьях 249 Гражданского кодекса РФ и 158 Жилищного кодекса РФ.

Независимо от того, использует ли владелец свою недвижимость или она остается нежилой, обязанности по оплате установленных законом взносов сохраняются. Это означает, что даже если квартира не заселена или используется как дача, собственник обязан оплачивать коммунальные услуги и налоги.

Важно отметить, что обязанности по уплате расходов также распространяются на владельцев, которые делят недвижимость на доли. Каждый совладелец должен вносить платежи пропорционально своей доле в праве собственности. Если, например, двое владеют равными долями квартиры, каждый из них несет ответственность за половину расходов.

Обязательства собственников включают:

  • Оплату коммунальных услуг, включая отопление, воду, электричество, и вывоз мусора.
  • Взносы на капитальный ремонт, необходимые для поддержания и будущего обновления многоквартирных домов.
  • Налог на имущество, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта.
  • Расходы на содержание общего имущества, такого как лестницы, лифты и подъезды.

Также, если объект недвижимости расположен в многоквартирном здании, собственники должны участвовать в его управлении через ТСЖ или управляющую компанию, что включает обязанности по регулярному ремонту и поддержанию порядка, сообщает sevastopolmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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