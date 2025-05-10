Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Китайские ученые нашли 5 «ненужных» органов у людей

Первым в этом списке оказался...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Китайские врачи выяснили, какие внутренние органы не относятся к жизненно необходимым — человек может обходиться без них и при этом сохранять хорошее здоровье.

Первым в этом списке оказался аппендикс. Хотя он играет роль в пищеварительном процессе, его удаление практически не сказывается на состоянии организма. При воспалении этот орган, как правило, удаляют, и человек продолжает жить без существенных ограничений.

Следом специалисты назвали желчный пузырь — он служит хранилищем желчи, участвующей в переваривании жиров. При наличии камней или других проблем орган нередко удаляют. Это не оказывает серьёзного влияния на здоровье, однако после такой операции может потребоваться корректировка питания.

Также врачи напомнили, что человеку достаточно одного лёгкого для нормального функционирования организма. Если одно из лёгких приходится удалить, второе способно взять на себя все необходимые функции. В таком случае особенно важно не допускать дополнительных нагрузок и беречь дыхательную систему.

Кроме того, при тяжёлых заболеваниях, например, при раке, может понадобиться удаление желудка. Жизнь без него возможна, но сопровождается жёсткими диетическими ограничениями. Похожая ситуация и с почками: организм способен функционировать при наличии только одной, либо в случае пересадки донорского органа, пишет МедиаПоток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Не у нас

19 часов назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

как убрать плесень в стиральной машине

Не у нас

20 часов назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Интересное в Казани

2 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

замена розетки цена в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

Не у нас

день назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Не у нас

день назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Лонгриды

18 часов назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью
Новости Казани
17 часов назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Новости Татарстана

49 минут назад

В Нижнекамске 10 мая ограничили работу аэропорта

Не у нас

час назад

Китайские ученые нашли 5 «ненужных» органов у людей

Новости Татарстана

час назад

Семья погибшего в зоне СВО татарстанца сидела около Путина на параде

Не у нас

2 часа назад

Ученые рассказали, чем пахнут тысячелетние египетские мумии
Из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пост...
Новости Татарстана
24 минуты назад

Из-за непотушенной сигареты в Альметьевске пострадали 2 человека

Не у нас

2 часа назад

Ученые рассказали, какие именно катаклизмы грозят США, Японии и России

Не у нас

17 часов назад

Shaman и Екатерина Мизулина подрались в Minecraft

Не у нас

18 часов назад

Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти
Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру