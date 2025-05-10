Китайские ученые нашли 5 «ненужных» органов у людей

Китайские врачи выяснили, какие внутренние органы не относятся к жизненно необходимым — человек может обходиться без них и при этом сохранять хорошее здоровье.

Первым в этом списке оказался аппендикс. Хотя он играет роль в пищеварительном процессе, его удаление практически не сказывается на состоянии организма. При воспалении этот орган, как правило, удаляют, и человек продолжает жить без существенных ограничений.

Следом специалисты назвали желчный пузырь — он служит хранилищем желчи, участвующей в переваривании жиров. При наличии камней или других проблем орган нередко удаляют. Это не оказывает серьёзного влияния на здоровье, однако после такой операции может потребоваться корректировка питания.

Также врачи напомнили, что человеку достаточно одного лёгкого для нормального функционирования организма. Если одно из лёгких приходится удалить, второе способно взять на себя все необходимые функции. В таком случае особенно важно не допускать дополнительных нагрузок и беречь дыхательную систему.

Кроме того, при тяжёлых заболеваниях, например, при раке, может понадобиться удаление желудка. Жизнь без него возможна, но сопровождается жёсткими диетическими ограничениями. Похожая ситуация и с почками: организм способен функционировать при наличии только одной, либо в случае пересадки донорского органа, пишет МедиаПоток.