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Семья погибшего в зоне СВО татарстанца сидела около Путина на параде

Сергей Чебнев родом из села Рыбная Слобода (Тат...

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Во время праздничного парада в честь Дня Победы на Красной площади члены семьи подполковника Сергея Чебнева, погибшего в ходе специальной военной операции, находились в непосредственной близости от президента России Владимира Путина. Его вдова, а также сын и дочь заняли места в ряду, расположенном позади главы государства. Сейчас семья проживает в Калининграде и прибыла в Москву специально для участия в торжественном мероприятии.

Сергей Чебнев родом из села Рыбная Слобода (Татарстан). С начала 1990-х годов он жил в Набережных Челнах, где окончил школу №56. Позже поступил в высшее танковое командное училище и начал военную службу. В 2001 году по распределению был направлен в Калининград, где продолжил службу в береговых войсках.

По информации Telegram-канала «Еду в Татарстан», в 2020 году Чебнев завершил службу и вышел в запас в звании подполковника. Однако с началом СВО он добровольно вернулся в армию, возглавил батальон и участвовал в ряде боевых операций.

Весной 2024 года он принимал участие в обороне Курской атомной электростанции, где и получил смертельное ранение. Позднее указом президента России ему было присвоено звание Героя России посмертно. При жизни офицер был награждён медалью Суворова, орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В Набережных Челнах, на аллее Героев в парке Победы, в память о Сергее Чебневе установлен бюст. В марте этого года Владимир Путин вручил «Золотую звезду» вдове офицера лично. Женщина входит в состав общественного совета при губернаторе Калининградской области, занимающегося поддержкой семей военнослужащих, участвующих в СВО, пишет Inkazan.

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