В Нижнекамске 10 мая ограничили работу аэропорта

С 09:27 по московскому времени в аэропорту Бегишево (Нижнекамск) введены временные ограничения на взлёты и посадки.

На данный момент аэропорт приостановил приём и отправку всех воздушных судов.

Ранее мы писали о том, что под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать.

По сведениям источников, подросток призналась в случившемся.