В Нижнекамске 10 мая ограничили работу аэропорта
Екатерина Елисеева
С 09:27 по московскому времени в аэропорту Бегишево (Нижнекамск) введены временные ограничения на взлёты и посадки.
На данный момент аэропорт приостановил приём и отправку всех воздушных судов.
Ранее мы писали о том, что под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать.
По сведениям источников, подросток призналась в случившемся.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец