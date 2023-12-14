Дичайший успех: Павел Глоба предрек трем знакам зодиака удачу до конца года

Согласно гороскопу астролога Павла Глобы, три водных знака зодиака в ближайшее время накроет мощная волна удачи и везения. Сказочный период начнется уже в конце текущей недели и будет продолжаться вплоть до наступления нового 2024 года, пишет progorod43.

Рак

Астролог заявил, что у родившиеся под созвездием рака попадут в коридор удачи, и в этот период им предоставится возможность добиться успеха, где бы они его не желали.

Скорпион

Если представители знака зодиака скорпион прислушаются к советам вселенной и ограничат употребление алкоголя, а также будут внимательнее за рулем, то до конца года везение будет их верным напарником. Также ожидается, что у скорпионов значительно улучшится финансовое положение.

Рыбы

Также удача встанет на сторону представителе третьего знака водной стихии: дела на работе стремительно начнут подниматься в гору, а в семье или в отношениях воцарится гармония и теплые нежные чувства.



