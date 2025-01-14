ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани
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ВСУ предприняли попытку атаки на казанский завод "Оргсинтез". Обломки разбитого беспилотного аппарата упали на территорию предприятия.
Свидетели сообщают, что сначала они услышали, как дроны пролетали над селом Осиновка, а затем неподалёку от завода раздался взрыв. На месте падения обломков наблюдается задымление, и уже направляются экстренные службы, пишет Mash.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
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