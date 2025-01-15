Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

Синоптики также предупреждают о возможном образ...

pixabay.com

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15 января в Татарстане в течение дня предсказывается снег, а в некоторых районах может разразиться метель.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду ветер будет юго-западным со скоростью 6-11 м/с, однако в отдельных локальных зонах он может усиливаться до 15 м/с.

После холодной ночи с температурами в диапазоне от -3 до -8 , днем в республике температурные показатели поднимутся до -6...-1 .

Синоптики также предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был установлен рекорд по жалобам на ЖКХ.

В среднем татарстанцы отправляли в ведомство примерно 100 запросов ежедневно, а общее число обращений за год превысило 23,7 тыс..

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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