В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

15 января в Татарстане в течение дня предсказывается снег, а в некоторых районах может разразиться метель.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду ветер будет юго-западным со скоростью 6-11 м/с, однако в отдельных локальных зонах он может усиливаться до 15 м/с.

После холодной ночи с температурами в диапазоне от -3 до -8 , днем в республике температурные показатели поднимутся до -6...-1 .

Синоптики также предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был установлен рекорд по жалобам на ЖКХ.

В среднем татарстанцы отправляли в ведомство примерно 100 запросов ежедневно, а общее число обращений за год превысило 23,7 тыс..