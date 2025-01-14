В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
pixabay.com
Утром, 14 января была объявлена опасность атаки БПЛА по всему региону.
"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112.", - собщает РСЧС.
Известно, что в настоящее время казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец