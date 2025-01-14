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В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА

Известно, что в настоящее время казанский аэроп...

pixabay.com

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Утром, 14 января была объявлена опасность атаки БПЛА по всему региону.

"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112.", - собщает РСЧС.

Известно, что в настоящее время казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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