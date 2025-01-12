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Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

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В Казани начал функционировать второй участок Вознесенского тракта в платном режиме. Водители теперь могут оплачивать дорогу с помощью специального онлайн-сервиса, а в будущем могут добавить автоматизированную систему с использованием транспондеров.

Фиксация проезда будет осуществляться благодаря видеосъемке камер, которые расположены на пункте оплаты. Самая меньшая цена для легковых автомобилей достигает 90 рублей, однако при большой загруженности дороги тариф повысится до 150 рублей. Для автомобилей второй категории стоимость обойдется в 150 рублей, третьей — в 250 рублей, а для машин четвертой категории — в 350 рублей, независимо от загруженности.

Водителям предоставляется срок в пять дней для внесения оплаты, иначе им грозит штраф: 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов. На трассе также будут работать аварийные комиссары, и в случае необходимости можно обратиться за помощью по короткому номеру 0216.

С момента открытия трассы в тестовом режиме с 31 декабря по 9 января по ней прошло 191,9 тыс. автомобилей. Особенно интенсивный поток был зафиксирован 6 января, когда произошло рекордное количество автомобилей — 23,3 тыс. За праздничные дни зарегистрировано три ДТП без жертв, а аварийные комиссары быстро реагировали на мелкие инциденты.

Важно отметить, что трасса была открыта в тестовом режиме в конце декабря, и в дальнейшем планируется развитие инфраструктуры для повышения комфорта водителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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