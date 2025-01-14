Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Теперь пуш-уведомления от Сбера можно сделать менее формальными

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Настроить тональность легко на вкладке «Уведомления»

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать пуш-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.

Для этого достаточно зайти во вкладку «Уведомления» и на открывшемся баннере нажать кнопку «Хочу попробовать». Услуга также подключается в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон». Это абсолютно бесплатно.

В любой момент опцию можно отключить. Формат СМС-сообщений и рекламных уведомлений не меняется: неформальный тон доступен только в пуш-сообщениях о списаниях и зачислениях.

По умолчанию клиентам Сбера по-прежнему доступен привычный нейтральный тон уведомлений о транзакциях.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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