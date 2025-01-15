Проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу

Археологи дали положительный отзыв на проект возведения завода по изготовлению БПЛА в региональной столице Татарстана. Акт госэкспертизы появился на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В рамках этого проекта планируется построить комплекс, который будет сосредоточен на выпуске изделий из композитных материалов, а также авиационных двигателей и оборудования для навигации. Также предусмотрено проектирование и производство летательных аппаратов, включая беспилотники, на территории площадью 3,8 га.

В заключении, составленном компанией ООО «Прикладная археология», говорится, что в районах предполагаемых земляных, строительных и мелиоративных работ, а также в ходе мероприятий, связанных с использованием лесных ресурсов, не было выявлено ни одного объекта культурного наследия, включенного в официальный реестр, или других объектов, представляющих культурную ценность.