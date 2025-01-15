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билайн в Татарстане представил новую услугу – «Второй номер»

билайн объявил о запуске услуги «Второй номер»,...

Фото: freepik.com

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билайн объявил о запуске услуги «Второй номер», которая позволяет подключить дополнительный виртуальный номер к основной SIM-карте. Первым регионом, где доступен эта сервис, стала Республика Татарстан.

Дополнительный виртуальный номер — это удобное решение для тех, кто хочет иметь возможность пользоваться двумя номерами на одном смартфоне. Например, в случае если возникает необходимость разделить общение на личное и рабочее. Также сервис поможет сделать использование мобильного телефона не только более комфортным, но и более безопасным. Клиенты оператора могут использовать виртуальный номер для покупки или продажи товаров на различных платформах частных объявлений, регистрации в интернет-магазинах и других онлайн-сервисах, связи со службами доставки или общения с малознакомыми людьми.

Виртуальный номер функционирует почти так же, как обычный, но не требует SIM-карты. Услуга легко подключается онлайн в приложении билайна, после чего дополнительный номер сразу становится доступен для приёма звонков. Для совершения исходящего вызова с виртуального номера достаточно активировать его в приложении билайна. Все расходы по дополнительному номеру списываются с баланса основного, что делает процесс оплаты прозрачным.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна:
«билайн постоянно предлагает своим клиентам новые услуги, которые помогают им быстрее и удобнее решать повседневные вопросы с использованием мобильных сервисов. И запуск «Второго номера» — это еще один шаг на пути к лучшему пользовательскому опыту.

Одним из главных преимуществ нового сервиса является возможность в любой момент подключить дополнительный номер без необходимости посещать офис, покупать новую SIM-карту или смартфон со вторым слотом. Кроме этого, решение позволяет сохранить конфиденциальность личного телефона. Дополнительный номер можно использовать для регистрации на сайтах или при размещении объявлений на различных интернет-ресурсах, что защитит клиентов от нежелательных вызовов и даст возможность ограничить звонки в нерабочее время».

Виртуальный номер может использоваться для входящих и исходящих звонков, получения SMS-сообщений. Абонентская плата за услугу «Второй номер» составляет 99 рублей в месяц. Подробнее — на beeline.ru.

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