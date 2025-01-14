В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие
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По информации Kazanfirst, в Казани произошло нападение на одно из промышленных предприятий.
В ходе атаки вражеского беспилотника вспыхнули цистерны с горючим.
На территории базы по хранению сжиженного газа, расположенной на Северо-Западной улице, возник сильный пожар.
Службы экстренной помощи оградили район происшествия и активно борются с пламенем.
Видео пожара есть в телеграм-канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
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