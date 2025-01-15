SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

В январе в Казани, по информационным данным исследования SuperJob, наивысшие оклады представлены для вакансий сервисного инженера и главного бухгалтера.

Сервисные инженеры, которые занимаются гарантийным и коммерческим обслуживанием сельскохозяйственной техники, могут получать до 180 тысяч рублей. Главбухи ожидают минимальную заработную плату в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в тройку лидеров входит вакансия менеджера по аренде специальной техники, где доход составляет от 150 тысяч руб. ежемесячно, не считая дополнительных бонусов и премий.

Кроме того, в перечень вошли вакансии для каменщиков на стройобъектах с заработной платой от 150 тысяч рублей, а также менеджеров по продажам, которые могут рассчитывать на доход от 110 тысяч рублей в сочетании с медицинским страхованием.

Также среди самых привлекательных предложений января выделяются вакансии в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, финансы, транспортная логистика, здравоохранение и информационные технологии.