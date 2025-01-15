Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

В тройку лидеров входит вакансия....

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В январе в Казани, по информационным данным исследования SuperJob, наивысшие оклады представлены для вакансий сервисного инженера и главного бухгалтера.

Сервисные инженеры, которые занимаются гарантийным и коммерческим обслуживанием сельскохозяйственной техники, могут получать до 180 тысяч рублей. Главбухи ожидают минимальную заработную плату в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в тройку лидеров входит вакансия менеджера по аренде специальной техники, где доход составляет от 150 тысяч руб. ежемесячно, не считая дополнительных бонусов и премий.

Кроме того, в перечень вошли вакансии для каменщиков на стройобъектах с заработной платой от 150 тысяч рублей, а также менеджеров по продажам, которые могут рассчитывать на доход от 110 тысяч рублей в сочетании с медицинским страхованием.

Также среди самых привлекательных предложений января выделяются вакансии в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, финансы, транспортная логистика, здравоохранение и информационные технологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Важное в РТ

час назад

билайн в Татарстане представил новую услугу – «Второй номер»

топ компаний обработка от плесени

Новости Казани

4 часа назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

замена чугунной канализации в Самаре

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Лонгриды

15 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
3 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Казани

58 минут назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Новости России

день назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

Новости Казани

час назад

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу
В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу
Новости Казани
53 минуты назад

В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

Новости Татарстана

3 часа назад

Инвалид вынужден был сам убирать снег с тротуара в Бугульме

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

Новости Казани

3 часа назад

Жуткое видео, как в метро Казани парня снес поезд
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%