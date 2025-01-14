ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по казанскому заводе "Оргсинтез" с использованием дальнобойного беспилотника "Лютый". На территории предприятия зафиксированы пожары в трёх цистернах.

Эта реплика турецкого "Байрактара" может преодолевать расстояние до 1000 километров и нести до 50 килограммов взрывных веществ.

Это уже второй случай, когда на Казань совершается атака с использованием БПЛА "Лютый", пишет mash.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.