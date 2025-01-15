Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе прокомментировала недовольство спортсменки Анастасии Кулешовой по поводу условий проживания сборной в региональной столице Татарстана. Она предложила девушке рассмотреть вариант проживания в Сарове, где стадион располагается недалеко от гостиницы. Вяльбе подчеркнула, что федерация делает всё возможное для создания комфортных условий для спортсменов, отметив, что они могут остановиться в центре и добираться до стадиона за час. Кроме того, она предложила Кулешовой использовать лыжи для добирания к месту назначения и выразила удивление по поводу озвученных проблем.

Напоминаем, что ранее Кулешова опубликовала видео в своем телеграм-канале, в котором жаловалась на отсутствие места для сумки, но вскоре удалила его. Спортсменка находится в Казани как член сборной России и принимает участие в пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, пишет Sport24.