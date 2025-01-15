Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Спортсменка находится в Казани как член сборной...

Tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе прокомментировала недовольство спортсменки Анастасии Кулешовой по поводу условий проживания сборной в региональной столице Татарстана. Она предложила девушке рассмотреть вариант проживания в Сарове, где стадион располагается недалеко от гостиницы. Вяльбе подчеркнула, что федерация делает всё возможное для создания комфортных условий для спортсменов, отметив, что они могут остановиться в центре и добираться до стадиона за час. Кроме того, она предложила Кулешовой использовать лыжи для добирания к месту назначения и выразила удивление по поводу озвученных проблем.

Напоминаем, что ранее Кулешова опубликовала видео в своем телеграм-канале, в котором жаловалась на отсутствие места для сумки, но вскоре удалила его. Спортсменка находится в Казани как член сборной России и принимает участие в пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, пишет Sport24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Важное в РТ

час назад

билайн в Татарстане представил новую услугу – «Второй номер»

специалист по дезинфекции тараканов

Новости Казани

4 часа назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

ремонт очков поблизости в Москве

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Лонгриды

15 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
3 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Казани

58 минут назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Новости России

день назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

Новости Казани

час назад

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу
В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу
Новости Казани
53 минуты назад

В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

Новости Татарстана

3 часа назад

Инвалид вынужден был сам убирать снег с тротуара в Бугульме

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

Новости Казани

3 часа назад

Жуткое видео, как в метро Казани парня снес поезд
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%