В Татарстане был установлен рекорд по жалобам на ЖКХ

Госжилинспекция РТ установила новый рекорд по числу обращений от людей за последние десять лет. В среднем татарстанцы отправляли в ведомство примерно 100 запросов ежедневно, а общее число обращений за год превысило 23,7 тыс..

Для статистики, в 2023 году татары направили 17,6 тысячи обращений, что является лишь верхушкой айсберга, так как запросы о помощи и разъяснения также приходят через соцсети.

Большинство вопросов относились к состоянию общего имущества многоквартирных домов — 45,9%, качества ЖКУ — 22,4%, а также работы УК — 17,2%. Важно отметить, что количество обращений по начислениям за ЖКУ уменьшилось практически на 25%.

Ранее мы писали о том, что более 200 человек за неделю травмировались из-за гололеда в Казани. Медицинские работники сообщают, что граждане получают самые разные травмы...