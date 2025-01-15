В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

В центре Казани произошёл инцидент, в результате которого была сбита девочка, переходившая дорогу. По информации Госавтоинспекции Казани, её своевременно госпитализировали.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, девочка переходила улицу на зелёный сигнал светофора, но водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу во время поворота. 13-летнюю потерпевшую с ушибом левого бедра доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Данный случай произошёл на перекрёстке улиц Большая Красная и Жуковского. Информация о состоянии девочки пока не разглашается, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как казанец попал под поезд метро на "Кремлёвской". Парень в белой рубашке некоторое время стоял на платформе.