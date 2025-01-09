В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

14% жителей страны – уже опытные предприниматели, 6% только пытаются открыть свой первый бизнес, ещё 2% проявляют интерес к открытию своего дела, но пока не сделали конкретных шагов

Участие россиян 18–64 лет в предпринимательской деятельности остаётся стабильным. Доля тех, кто в какой-то мере вовлечён в предпринимательство, выросла с 21% в 2022 году до 23% в 2024 году. 14% жителей страны — уже опытные предприниматели, 6% только пытаются открыть свой первый бизнес. Ещё 3% проявляют интерес к открытию дела, но пока не сделали для этого конкретных шагов. Такие результаты принесло исследование ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») Сбера и Минэкономразвития по итогам 2024 года.

Основные мотивы планирующих открыть своё дело — желание чувствовать себя свободно (52%) или получать высокий доход (48%), необходимость зарабатывать на себя и семью (46%). Частая причина — желание реализовать себя (42%). Менее распространены стремление улучшить жизнь людей (22%) и изменить мир (11%), трудности с поиском работы в найме (9%). 5% хотели бы продолжить семейное дело. О желании получать высокий доход чаще говорили молодые люди в возрасте 18–35 лет (58%) и жители городов-миллионников (55%).

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Доля россиян, желающих иметь собственное дело, за последние три года почти не изменилась. 23% наших граждан хотят работать на себя. Основные мотивы — свобода и высокий доход. В 2024 году 43% опрошенных согласились с высказыванием, что большинство россиян считают создание своего дела хорошим решением, а 48% уверены, что построившие успешный бизнес пользуются уважением в обществе. Эти репутационные оценки предпринимательства как рода занятий также стабильны».

По мнению респондентов, в топ-3 видов помощи, которые были бы полезны для открытия нового бизнеса, входят стартовый капитал (62% из тех, кто планирует открыть своё дело в ближайшие три года), общение с другими предпринимателями (41%) и юридическая поддержка (32%). Также востребована помощь с привлечением клиентов и рекламой (31%), обучение и консультации (31%). Важна и психологическая поддержка родных и близких (28%). Реже будущие предприниматели говорили о помощи с поиском поставщиков (20%), созданием или уточнением бизнес-идеи и бизнес-ниши (20%), поиском сотрудников (16%) и подбором помещения (13%).

Среди тех, кто планирует открыть своё дело, 30% пока ничего для этого не сделали, 36% изучали информацию, а 31% — конкурентную среду. Примерно одинаковое количество будущих предпринимателей (23–26%) определяли круг потенциальных потребителей, разрабатывали бизнес-план, выбирали сферу бизнеса, искали финансирование или помещение. Чуть реже искали партнёров (19%) и сотрудников (16%). Обучение проходили 14%.

Мужчины чаще занимались поиском потенциальных партнёров (23%), а женщины — искали помещения для аренды или покупки (28%) и проходили бизнес-курсы (20%). Молодые люди 18–35 лет чаще разрабатывали бизнес-план (29%), а люди в возрасте 36-45 лет — определяли круг потребителей (32%) и искали сотрудников (21%).