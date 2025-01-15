Инвалид вынужден был сами убирать снег с тротуара в Бугульме

В Бугульме человек с ограниченными возможностями здоровья был вынужден самостоятельно убирать снег с проезда.

В местных социальных сетях появилась информация о том, как один из инвалидов очищал дорожку к пандусу возле своего дома на улице Советская. Это произошло из-за того, что дворники, по словам жителей, проигнорировали уборку данной территории.

После того как случай привлек внимание, прокуратура города инициировала проверку. В надзорном органе оценят действия управляющей компании и, если потребуется, примут меры реагирования.

Позже в комментариях на Telegram-каналах Бугульмы было сообщено, что тротуары у домов No147а и No149 были полностью очищены от снега. Однако пользователи социальных сетей подняли вопрос о том, что делать людям с инвалидностью, если они захотят прогуляться не рядом с домом, а отправиться в парк.