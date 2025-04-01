Держались за руки: двух мертвых школьниц нашли под окнами высотки

По данным ряда СМИ, девочки, держась за руки, упали с высоты.

Трагедия произошла накануне в Кировском районе Волгограда. Там под окнами 16-этажного дома нашли тела двух девочек 15 и 16 лет, сообщает kazanfirst.

На месте работают следователи и сотрудники полиции. По предварительной информации, девочки упали с высоты. Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на очевидцев, школьницы держались за руки. Обстоятельства трагедии устанавливаются.