Держались за руки: двух мертвых школьниц нашли под окнами высотки
novosibirsk.er.ru
По данным ряда СМИ, девочки, держась за руки, упали с высоты.
Трагедия произошла накануне в Кировском районе Волгограда. Там под окнами 16-этажного дома нашли тела двух девочек 15 и 16 лет, сообщает kazanfirst.
На месте работают следователи и сотрудники полиции. По предварительной информации, девочки упали с высоты. Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на очевидцев, школьницы держались за руки. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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