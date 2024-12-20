Деньги уже скоро обесценятся: Михаил Делягин предупредил об «обнулении» сбережений россиян

По прогнозам известного экономиста Михаила Делягина, растущая инфляция может поставить под угрозу сбережения россиян в ближайшие годы, если Центральный банк и Министерство финансов не примут эффективные меры контроля.

Прогноз инфляции

Михаил Делягин выразил обеспокоенность по поводу текущего состояния экономики России, указывая на то, что федеральный бюджет на 2025 год заложен с прогнозом инфляции всего в 4,5%, в то время как реальные показатели текущего года близки к 9%.

Основные причины роста инфляции

Экономист подчеркнул, что значительную роль в росте инфляции играет деятельность естественных монополий, которые увеличивают издержки для экономики, а также валютные спекуляции, которые влияют на стабильность рубля.

Предложения по сдерживанию инфляции

Делягин предложил несколько мер, которые могут помочь стабилизировать ситуацию. Среди них — жесткий контроль за деятельностью монополий и запрет на валютные спекуляции, которые могут спровоцировать дальнейшее падение курса национальной валюты.

Неопределенность в экономической политике и управлении инфляцией создает риски для финансовой стабильности граждан России. Предстоящие месяцы покажут, сможет ли правительство принять эффективные меры для защиты экономики и сбережений населения, сообщает progorod33.ru.