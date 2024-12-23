Деньги совсем скоро обесценятся: Михаил Делягин предупредил об «обнулении» сбережений россиян

В 2025 году экономика России столкнется с серьезными испытаниями, связанными с ростом инфляции, что, по мнению известного экономиста Михаила Делягина, может поставить под угрозу финансовую стабильность граждан.

Эксперт призывает Центральный банк и Министерство финансов активизировать усилия по контролю инфляции, чтобы предотвратить потери населения и сохранить экономическое благополучие страны.

Прогнозы и реалии экономической ситуации

Делягин выразил обеспокоенность текущим экономическим положением России, обратив внимание на значительное расхождение между ожидаемым уровнем инфляции и её реальными показателями. В то время как официальный прогноз на 2025 год составляет 4,5%, фактическая инфляция приближается к 9%. Этот разрыв указывает на потенциальные риски для экономической стабильности и требует срочного пересмотра экономической политики.

Движущие силы инфляции

Основными факторами, способствующими росту инфляции, по словам Делягина, являются действия естественных монополий и валютные спекуляции. Экономист подчеркивает, что эти аспекты увеличивают экономические издержки и способствуют дестабилизации национальной валюты.

Стратегические предложения для сдерживания инфляции

Делягин предложил конкретные меры для стабилизации ситуации, включая строгий контроль над деятельностью монополий и полный запрет на валютные спекуляции. Эти шаги, по его мнению, могут помочь укрепить рубль и снизить инфляционные ожидания, тем самым защитив экономику и сбережения населения.

Перспективы и ожидания

Перед российским правительством стоит задача адаптации к новым экономическим условиям и минимизации потенциальных рисков для населения. Ближайшие месяцы покажут, насколько эффективными окажутся принимаемые меры. Неопределенность в управлении инфляцией требует прозрачного и активного взаимодействия всех структур власти для обеспечения финансовой стабильности страны.