Деньги совсем скоро обесценятся: Михаил Делягин предупредил об «обнулении» сбережений россиян
dzen.ru
В 2025 году экономика России столкнется с серьезными испытаниями, связанными с ростом инфляции, что, по мнению известного экономиста Михаила Делягина, может поставить под угрозу финансовую стабильность граждан.
Эксперт призывает Центральный банк и Министерство финансов активизировать усилия по контролю инфляции, чтобы предотвратить потери населения и сохранить экономическое благополучие страны.
Прогнозы и реалии экономической ситуации
Делягин выразил обеспокоенность текущим экономическим положением России, обратив внимание на значительное расхождение между ожидаемым уровнем инфляции и её реальными показателями. В то время как официальный прогноз на 2025 год составляет 4,5%, фактическая инфляция приближается к 9%. Этот разрыв указывает на потенциальные риски для экономической стабильности и требует срочного пересмотра экономической политики.
Движущие силы инфляции
Основными факторами, способствующими росту инфляции, по словам Делягина, являются действия естественных монополий и валютные спекуляции. Экономист подчеркивает, что эти аспекты увеличивают экономические издержки и способствуют дестабилизации национальной валюты.
Стратегические предложения для сдерживания инфляции
Делягин предложил конкретные меры для стабилизации ситуации, включая строгий контроль над деятельностью монополий и полный запрет на валютные спекуляции. Эти шаги, по его мнению, могут помочь укрепить рубль и снизить инфляционные ожидания, тем самым защитив экономику и сбережения населения.
Перспективы и ожидания
Перед российским правительством стоит задача адаптации к новым экономическим условиям и минимизации потенциальных рисков для населения. Ближайшие месяцы покажут, насколько эффективными окажутся принимаемые меры. Неопределенность в управлении инфляцией требует прозрачного и активного взаимодействия всех структур власти для обеспечения финансовой стабильности страны.
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