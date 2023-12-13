Декабрь 2023 года растопчет и поставит на колени: Глоба предрек тяжелейший период двум знакам зодиака

Известный астролог Павел Глоба отметил, что представителей двух знаков зодиака в декабре 2023 года ожидает тяжелейший период, который продлится до конца года: гороскоп гласит, что они достигнут самого дна, и неприятности начнутся уже с 13 декабря, сообщает progorod43.

Родившиеся под созвездием тельца уже на этой неделе начнуть ощущать, как стали мишенью для атак злых языков и завистников, такое явление может стать причиной того, что представители знака зодиака могут утратить свою хорошую репутацию, более того, потерять работу. Вместе с тем, есть очень большая вероятность, что тельцы начнут сильно ругаться с любимыми людьми и родственниками.

Конец осени и начало зимы 2023 года оказались трудным периодом для представителей знака зодиака козерог: проблемы сваливаются на них день за днем, и стойкие, смелые и жизнерадостные козероги утратили свою силу духа, найдя утешение во вредных привычках. Астролог настоятельно рекомендует родившимся под данным созвездием взглянуть на себя со стороны и понять, что их жизни угрожает серьезная опасность, в противном случае в середине декабря козероги достигнут самого дна, подняться с которого будет почти невозможно.