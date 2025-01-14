Официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 января в Казани

Стало известно, что 14 января 2025 года, в 5:20 утра в пригороде Казани случилось возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотника.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив срочные сведения, отправился на место инцидента и послушал доклады.

По информации Раиса, никто не пострадал. Экстренные службы, которые приехали на место событий, быстро справились с последствиями.

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....