Официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 января в Казани
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Стало известно, что 14 января 2025 года, в 5:20 утра в пригороде Казани случилось возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотника.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив срочные сведения, отправился на место инцидента и послушал доклады.
По информации Раиса, никто не пострадал. Экстренные службы, которые приехали на место событий, быстро справились с последствиями.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
Что делать, если вы оказались на улице, в автомобиле или общественном транспорте....
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