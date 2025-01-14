Боец MMA из Казани примет участие во 2 сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

26 января на ТНТ начинает свой второй сезон проект «Титаны». Сильнейшие спортсмены России снова столкнутся с искусственным интеллектом в борьбе за титул «титана» и приз в 10 миллионов рублей.

«Титаны» представляют собой уникальный спортивный эксперимент без аналогов на телевидении, где атлеты из различных видов спорта соревнуются друг с другом. Этот проект стал настоящим хитом и вновь соберет лучших спортсменов страны для грандиозных испытаний.

В числе участников — Данил «Регбист» Алеев, основатель кулачного промоушена TOP DOG и чемпион ЕММ. Ранее занимавшийся воздушной гимнастикой, он перешел в кулачные единоборства после травмы.

Во втором сезоне участвуют 111 атлетов, включая олимпийских чемпионов, таких как Никита Нагорный, Анна Кикина, Александр Легков и Евгений Рылов, а также легенду UFC Алексея Олейника.

Спортсменам предстоит преодолеть множество испытаний, включая ныряние в ледяную воду и прыжки без страховки. «Титаны» доказывают, что человеческие возможности безграничны, а стремление к победе может превратить обычного человека в настоящего титана!