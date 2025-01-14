В гипермаркетах OBI начала действовать новая программа

В гипермаркетах OBI начала действовать программа «Новоселы», которая предоставляет своим покупателям возможность воспользоваться 10% скидкой на покупку и 8% кешбэком на целый год, позволяющим произвести частичную оплату до 50% стоимости последующих покупок. Акция будет актуальна для тех, кто приобрел жилую недвижимость за последние 36 месяцев.

Как правило, ремонт — зачастую достаточно весомая статья расходов, и каждый владелец жилой недвижимости хочет сэкономить, когда это возможно. Помимо списка цен на необходимые стройматериалы, необходимо учитывать и стоимость услуг мастеров. Именно поэтому важно найти баланс между качеством и ценой, чтобы создать уютное жилье.

По данным совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, средний возраст покупателей жилья в России составляет 39-43 года. При этом молодежь (до 35 лет) занимает почти треть (31%) от их общего числа. Также отмечают, что 72% покупателей жилья — семьи со средним доходом.

Программа «Новоселы» доступна для владельцев недавно приобретенной жилой недвижимости — как квартир и апартаментов, так и дачных домов с земельным участком. Они могут получить 10% скидку на одну выбранную покупку, а также активировать повышенный кешбэк в размере 8% на все свои приобретенные товары в сети строительных гипермаркетов OBI в течение года. Все бонусы, полученные в рамках акции, начисляются автоматически в течение трех дней после покупки и действуют на протяжении года.

«Благодаря программе мы стремимся закрыть потребность в ремонте тех покупателей, которые недавно приобрели жилую недвижимость. Мы понимаем, насколько трепетно клиенты относятся к выбору отделочных и стройматериалов, поэтому предлагаем специальные условия. Участие в акции поможет не только сэкономить бюджет на покупку популярных и базовых товаров для ремонта, но и оптимизировать затраты на дальнейший декор и отделку помещения», — комментирует Роман Пузиков, начальник отдела операционного маркетинга и медиа в OBI Россия.

Стать участником акции «Новоселы» можно, предоставив в Центре обслуживанияюклиентов в гипермаркетах OBI копию или фото любого документа, подтверждающегоюпокупку жилой недвижимости за последние 36 месяцев (договор купли-продажиюжилой недвижимости или апартаментов, договор участия в долевом строительстве или акт приема-передачи жилой недвижимости или апартаментов).