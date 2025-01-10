Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

С помощью автоплатежей удобно оплачивать услуги, которыми вы пользуетесь регулярно – например, интернет, коммунальные платежи и телефон. Что нужно учесть, чтобы автоплатеж упростил вам жизнь и не доставлял трудностей.

Какие услуги можно оплачивать автоматически:

сотовая связь и интернет – остаться в нужный момент без денег на телефоне и связи в мессенджерах неприятно. Чтобы не держать в памяти дату списания абонентской платы, можно настроить ежемесячный автоматический платеж;

коммунальные платежи – не всем удобно дожидаться квитанции и оплачивать ее лично или по QR-коду. Можно один раз настроить график оплаты таких счетов, и с вашей карты будет списываться нужная сумма;

штрафы ГИБДД – их автоматическая оплата позволит не упустить возможность получить скидку в 50% за своевременное внесение денег;

кредиты – регулярная оплата поможет избежать просрочки платежа. Установите автоплатеж за несколько дней до даты обязательного погашения – на случай задержки транзакции.

Важно знать

Счета оплачиваются по расписанию, которое вы устанавливаете самостоятельно, чтобы отслеживать и контролировать платежи, банк заранее присылает уведомление с предстоящей суммой оплаты.

Также стоит регулярно контролировать операции – проверять в личном кабинете, прошли ли они.

Если услуга вам больше не требуется, ее можно отключить. При смене реквизитов получателя не забудьте обновить их.

При перевыпуске карты автоплатеж продолжит работать, как и прежде, ничего делать не нужно. Но если вы оформили новую карту, вам потребуется настроить автоплатеж снова.

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