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Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

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С помощью автоплатежей удобно оплачивать услуги, которыми вы пользуетесь регулярно – например, интернет, коммунальные платежи и телефон. Что нужно учесть, чтобы автоплатеж упростил вам жизнь и не доставлял трудностей.

Какие услуги можно оплачивать автоматически:

  • сотовая связь и интернет – остаться в нужный момент без денег на телефоне и связи в мессенджерах неприятно. Чтобы не держать в памяти дату списания абонентской платы, можно настроить ежемесячный автоматический платеж;
  • коммунальные платежи – не всем удобно дожидаться квитанции и оплачивать ее лично или по QR-коду. Можно один раз настроить график оплаты таких счетов, и с вашей карты будет списываться нужная сумма;
  • штрафы ГИБДД – их автоматическая оплата позволит не упустить возможность получить скидку в 50% за своевременное внесение денег;
  • кредиты – регулярная оплата поможет избежать просрочки платежа. Установите автоплатеж за несколько дней до даты обязательного погашения – на случай задержки транзакции.

Важно знать
Счета оплачиваются по расписанию, которое вы устанавливаете самостоятельно, чтобы отслеживать и контролировать платежи, банк заранее присылает уведомление с предстоящей суммой оплаты.

Также стоит регулярно контролировать операции – проверять в личном кабинете, прошли ли они.

Если услуга вам больше не требуется, ее можно отключить. При смене реквизитов получателя не забудьте обновить их.

При перевыпуске карты автоплатеж продолжит работать, как и прежде, ничего делать не нужно. Но если вы оформили новую карту, вам потребуется настроить автоплатеж снова.

3 способа подключить автоплатеж в Сбербанк Онлайн

  • После платежа. После оплаты услуги в приложении или веб-версии выберите «Подключить автоплатёж» и настройте автоматическую оплату.
  • Из истории операций. Перейдите в «Историю операций» → найдите платеж, для которого хотите настроить расписание → «Подключить автоплатёж».
  • Через каталог. Откройте раздел «Платежи» → «Автоплатежи» → «Подключить новый» → «Автоплатёж» и выберите услугу.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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