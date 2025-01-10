Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера
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С помощью автоплатежей удобно оплачивать услуги, которыми вы пользуетесь регулярно – например, интернет, коммунальные платежи и телефон. Что нужно учесть, чтобы автоплатеж упростил вам жизнь и не доставлял трудностей.
Какие услуги можно оплачивать автоматически:
- сотовая связь и интернет – остаться в нужный момент без денег на телефоне и связи в мессенджерах неприятно. Чтобы не держать в памяти дату списания абонентской платы, можно настроить ежемесячный автоматический платеж;
- коммунальные платежи – не всем удобно дожидаться квитанции и оплачивать ее лично или по QR-коду. Можно один раз настроить график оплаты таких счетов, и с вашей карты будет списываться нужная сумма;
- штрафы ГИБДД – их автоматическая оплата позволит не упустить возможность получить скидку в 50% за своевременное внесение денег;
- кредиты – регулярная оплата поможет избежать просрочки платежа. Установите автоплатеж за несколько дней до даты обязательного погашения – на случай задержки транзакции.
Важно знать
Счета оплачиваются по расписанию, которое вы устанавливаете самостоятельно, чтобы отслеживать и контролировать платежи, банк заранее присылает уведомление с предстоящей суммой оплаты.
Также стоит регулярно контролировать операции – проверять в личном кабинете, прошли ли они.
Если услуга вам больше не требуется, ее можно отключить. При смене реквизитов получателя не забудьте обновить их.
При перевыпуске карты автоплатеж продолжит работать, как и прежде, ничего делать не нужно. Но если вы оформили новую карту, вам потребуется настроить автоплатеж снова.
3 способа подключить автоплатеж в Сбербанк Онлайн
- После платежа. После оплаты услуги в приложении или веб-версии выберите «Подключить автоплатёж» и настройте автоматическую оплату.
- Из истории операций. Перейдите в «Историю операций» → найдите платеж, для которого хотите настроить расписание → «Подключить автоплатёж».
- Через каталог. Откройте раздел «Платежи» → «Автоплатежи» → «Подключить новый» → «Автоплатёж» и выберите услугу.
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