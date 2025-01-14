Более 200 человек за неделю травмировались из-за гололеда в Казани

В Казани за неделю более 200 человек травмировались из-за гололеда.

Медицинские работники сообщают, что граждане получают самые разные травмы — от ушибов до переломов. Наиболее уязвимы в этой ситуации пожилые люди.

Жителям рекомендуют быть внимательными, использовать нескользящую обувь и избегать передвижения по скользким участкам.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 14 января произошел несчастный случай на производстве.

Представитель прокуратуры Зеленодольска выехал на место происшествия. Ведется проверка на соответствие требованиям законодательства в области охраны труда.