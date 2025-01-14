В Татарстане 14 января произошел несчастный случай на производстве
Прокуратура ТАТАРСТАНА
В Зеленодольском районе произошел несчастный случай на производстве, и прокуратура начала проверку.
Сегодня, около 10:40, в поселке Новониколаевский на территории индустриального парка произошел инцидент: срыв крышки с прессованной емкости с лаком, в результате чего пострадал 35-летний работник подрядной организации, который проводил ремонт двигателя.
Пострадавший был госпитализирован.
Представитель прокуратуры Зеленодольска выехал на место происшествия. Ведется проверка на соответствие требованиям законодательства в области охраны труда. Если будут установлены основания, прокурор примет меры реагирования.
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