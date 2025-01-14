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В Татарстане 14 января произошел несчастный случай на производстве

Известно, что пострадавший был госпитализирован

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Зеленодольском районе произошел несчастный случай на производстве, и прокуратура начала проверку.

Сегодня, около 10:40, в поселке Новониколаевский на территории индустриального парка произошел инцидент: срыв крышки с прессованной емкости с лаком, в результате чего пострадал 35-летний работник подрядной организации, который проводил ремонт двигателя.

Пострадавший был госпитализирован.

Представитель прокуратуры Зеленодольска выехал на место происшествия. Ведется проверка на соответствие требованиям законодательства в области охраны труда. Если будут установлены основания, прокурор примет меры реагирования.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ Татарстана прокомментировали смертельное ДТП с тюбингом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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