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билайн рассказал о самых популярных мошеннических схемах в 2024 году

Группа быстрого реагирования билайна провела ан...

Фото: unsplash.com

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Группа быстрого реагирования билайна провела анализ наиболее распространенных методов мошенничества в 2024 году и выявила пять основных схем, используемых злоумышленниками для кражи личных данных и средств граждан.

  1. Взлом WhatsApp** и обман через демонстрацию экрана

Мошенники представляются сотрудниками банков или мобильных операторов, утверждая, что аккаунт жертвы в WhatsApp был взломан. Они демонстрируют клиенту экран, где видно, что учетная запись была скомпрометирована, и предлагают помощь. В процессе общения мошенники убеждают жертву показать им банковские приложения через функцию демонстрации экрана, что позволяет получить доступ к личным данным и средствам.

  1. Кража денег через WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ

Злоумышленники, маскирующиеся под работников коммунальных служб, устанавливают вредоносное ПО на телефон жертвы, предлагая установить приложение SpyMax. Это дает им полный контроль над устройством, включая доступ к Госуслугам и банковским приложениям.

  1. Обман на маркетплейсах

В преддверии распродаж мошенники создают страницы с товарами по сниженным ценам. Покупатели оформляют заказы, а затем получают сообщение о том, что товар закончился. Им предлагается приобрести аналогичный товар или воспользоваться скидкой на другие товары. При переходе по ссылке в Telegram происходит взлом аккаунта.

  1. Ложный вызов врача на дом

После вызова врача на дом клиентам поступают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками поликлиники. Они предлагают пройти дополнительные медицинские процедуры, такие как флюорография. Для подтверждения записи жертвам присылается код от Госуслуг, который мошенники пытаются узнать под различными предлогами.

  1. Замена счетчиков

Мошенники используют открытые базы данных для поиска информации о необходимости замены счетчиков. Они связываются с потенциальными жертвами, представляясь специалистами, и назначают визит. После этого приходит СМС с кодом от Госуслуг, который они пытаются выманить у жертвы.

За весь период работы группа быстрого реагирования билайна обработала 54 708 обращений от пострадавших клиентов. Из них:

  • 39 278 случаев были успешно решены;
  • 15 430 клиентов были направлены в поддержку других сервисов, так как их аккаунты были взломаны.

билайн настоятельно рекомендует всем пользователям быть внимательными и не передавать личные данные третьим лицам, даже если они представляются официальными организациями. Ни одна поддержка никогда не попросит продемонстрировать экран, особенно через сторонние приложения.

**Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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