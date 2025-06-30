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Даже старые подушки начнут пахнуть уютом: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки не только способствуют хорошему сну, но...

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Подушки не только способствуют хорошему сну, но и являются важной частью личной гигиены.

В течение времени в них скапливаются:

  • пыль и пылевые клещи;

  • пот и кожные выделения;

  • микробы, грибки и аллергены.

Если не стирать подушки регулярно, это может вызвать кожные заболевания и ухудшить дыхание.

Как правильно подготовить подушку к стирке?

Перед тем как приступить к стирке:

  1. Проверьте ярлык подушки — он подскажет подходящие режимы.

  2. Зашейте любые повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя.

  3. Очистите подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки.

  4. Если есть пятна, примените пятновыводитель.

Рекомендации по стирке подушек с разными наполнителями:

  • Синтетика (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C на режиме для синтетики.

  • Пух и перо: Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную.

Как выбрать средство для стирки?

Используйте жидкое средство для деликатных тканей, которое легче вымывается и не повреждает наполнитель. Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров.

Полоскание и отжим:

Не забывайте делать дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергию. Отжимайте на низких оборотах или вручную для натуральных наполнителей.

Как правильно сушить подушки?

Подушки лучше сушить в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая. В сушильной машине используйте режим с низкой температурой.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки — раз в 3-4 месяца.

  • Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

  • Наволочки — еженедельно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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