Даже старые подушки начнут пахнуть уютом: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки не только способствуют хорошему сну, но и являются важной частью личной гигиены.
В течение времени в них скапливаются:
пыль и пылевые клещи;
пот и кожные выделения;
микробы, грибки и аллергены.
Если не стирать подушки регулярно, это может вызвать кожные заболевания и ухудшить дыхание.
Как правильно подготовить подушку к стирке?
Перед тем как приступить к стирке:
Проверьте ярлык подушки — он подскажет подходящие режимы.
Зашейте любые повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя.
Очистите подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки.
Если есть пятна, примените пятновыводитель.
Рекомендации по стирке подушек с разными наполнителями:
Синтетика (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C на режиме для синтетики.
Пух и перо: Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную.
Как выбрать средство для стирки?
Используйте жидкое средство для деликатных тканей, которое легче вымывается и не повреждает наполнитель. Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров.
Полоскание и отжим:
Не забывайте делать дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергию. Отжимайте на низких оборотах или вручную для натуральных наполнителей.
Как правильно сушить подушки?
Подушки лучше сушить в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая. В сушильной машине используйте режим с низкой температурой.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки — раз в 3-4 месяца.
Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки — еженедельно.
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