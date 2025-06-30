Даже старые подушки начнут пахнуть уютом: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки не только способствуют хорошему сну, но и являются важной частью личной гигиены.

В течение времени в них скапливаются:

пыль и пылевые клещи;

пот и кожные выделения;

микробы, грибки и аллергены.

Если не стирать подушки регулярно, это может вызвать кожные заболевания и ухудшить дыхание.

Как правильно подготовить подушку к стирке?

Перед тем как приступить к стирке:

Проверьте ярлык подушки — он подскажет подходящие режимы. Зашейте любые повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя. Очистите подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки. Если есть пятна, примените пятновыводитель.

Рекомендации по стирке подушек с разными наполнителями:

Синтетика (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C на режиме для синтетики.

Пух и перо: Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную.

Как выбрать средство для стирки?

Используйте жидкое средство для деликатных тканей, которое легче вымывается и не повреждает наполнитель. Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров.

Полоскание и отжим:

Не забывайте делать дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергию. Отжимайте на низких оборотах или вручную для натуральных наполнителей.

Как правильно сушить подушки?

Подушки лучше сушить в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая. В сушильной машине используйте режим с низкой температурой.

Как часто стирать подушки?