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Дьявольская жара приближается – Роман Вильфанд определил самый жаркий день в июне

Солнечные лучи щекочут щеки, а аромат цветущих ...

kasheloff.ru

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Солнечные лучи щекочут щеки, а аромат цветущих лип постепенно наполняет воздух – природа готовится к летнему триумфу. Уже в ближайшие дни жители центральных регионов России ощутят первый по-настоящему тёплый подарок сезона.

Как сообщает Гидрометцентр, температура начнёт уверенно повышаться, открывая перед нами комфортное лето с ласковым солнцем и тёплыми вечерами.

Что нас ждёт?

В четверг термометры впервые в этом месяце покажут температуру выше +25°C.

К выходным в южных районах температура воздуха поднимется до +29°C.

Ночью температура останется комфортной, около +15°C, что идеально подходит для вечерних прогулок.

Этот температурный режим, на 2-3 градуса выше климатической нормы, создаёт идеальный баланс между летним теплом и весенней свежестью, помогая нам мягко войти в летний сезон.

Что говорят метеорологи?

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, отметил: «Такая погода – настоящий подарок для тех, кто мечтал о мягком переходе от весны к лету. Облака будут деликатно сменять солнце, создавая оптимальные условия для активного отдыха и спокойного наслаждения природой».

Этот летний период обещает быть настоящим удовольствием для всех, кто ждал первых тёплых дней, идеально подходящих для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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