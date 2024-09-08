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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог рассказали всем, когда ждать конца конфликта

«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и аст...

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Эксперты в области шаманизма и пророчеств, Оксана Гордиенко и Алексей Волос, предложили свои перспективы на развитие ситуации между Россией и Украиной. Они поделились мнениями о том, как могут складываться мирные процессы в этих странах в ближайшем будущем.

Ожидания от Оксаны Гордиенко

Как считает Гордиенко, у России есть все шансы избежать продолжения конфликта. Однако, есть другая опасность - в стране может вырасти количество террористических атак. Предсказание шамана таково: СВО завершится уже к концу 2024 года. А понятно это станет уже в октябре. С ее слов, ускорить все процессы завершения поможет тот факт, что со стороны США будет оказана некая поддержка.

Прогнозы от Алексея Волоса

Алексей Волос прогнозирует, что активность военных действий на Украине утихнет к осени 2024 года, что откроет дверь к мирному решению конфликта на условиях, которые окажутся благоприятными для России. Он также считает, что уникальные способности отдельных людей помогут предотвратить значительные террористические угрозы в России.

Значение предсказаний для мира в регионе

И Гордиенко, и Волос подчеркивают важность активного поиска мирного разрешения конфликта, предлагая разные стратегии для снижения напряженности в регионе. Их прогнозы, основанные на шаманских методах, приносят новые идеи для обсуждения мирных инициатив и подходов, которые могут быть использованы для стабилизации отношений между странами.

Подходы этих экспертов не только стимулируют политические и общественные дебаты, но и вносят свежий взгляд на возможности мирного урегулирования, акцентируя внимание на интеграции разнообразных методов в практики международной безопасности и дипломатии.

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