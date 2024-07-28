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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог раскрыл правду, когда ждать конца конфликта

На фоне непростой геополитической обстановки эк...

anna-news.info

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На фоне непростой геополитической обстановки эксперты в области экстрасенсорики и шаманизма, Оксана Гордиенко и Алексей Волос, предложили свой взгляд на возможное развитие событий в России и Украине. Их анализ, хотя и базируется на различных подходах, обещает надежду на мирное решение существующих конфликтов.

Оксана Гордиенко, признанная за свою способность предвидеть невидимые процессы, предполагает, что Россия уклонится от обширных военных действий, но столкнется с серией террористических атак в ближайшее время. Она уверена, что спецоперация на Украине завершится к концу 2024 года, с первыми признаками улучшения уже в октябре этого года. Гордиенко подчеркивает, что продолжение поддержки Украины США вооружением станет катализатором для заключения мирных соглашений к концу года.

С другой стороны, Алексей Волос, эксперт с шаманскими навыками, прогнозирует окончание активных боевых действий на Украине к началу осени 2024 года, что приведет к мирному урегулированию ситуации на условиях, выгодных России, благодаря достигнутым компромиссам. Волос также убежден, что благодаря усилиям людей с экстраординарными способностями, серьезные террористические угрозы в России будут предотвращены.

Эти прогнозы открывают новые горизонты в понимании потенциальных развитий событий, подчеркивая уникальные методы и интуитивные оценки будущего, которые могут оказать значительное влияние на текущий диалог о международных отношениях.

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