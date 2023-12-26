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Дадут до 70 тысяч рублей уже в декабре: пенсионеров обрадовали неожиданной выплатой

Дадут до 70 тысяч рублей уже в декабре: пенсионеров обрадовали неожиданной выплатой

podruzke.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации рассказали, что они могут получить единоразовую выплату до 70 000 рублей от государства независимо от их трудового статуса и финансового положения, но только при соблюдении одного условия, сообщили в PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что государственный денежный подарок могут получить те граждане России, которые долго время прожили долгое время в браке.

Чтобы получить данную выплату, необходимо соответствовать нескольким требованиям: брак должен быть зарегистрирован официально, при этом он не должен быть прерван ни разу за все продолжение совместной жизни. Также выплата денег предусмотрена только к юбилею.

Уточняется, что получить деньги смогут россияне, которые живут в браке более 50 лет, а именно за 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Вместе с тем размер выплат зависит от региона проживания в стране, например, в Санкт-Петербурге пары, прожившие в браке 50 лет могут получить 50 тысяч, 60 лет - 60 тысяч, а за 70 лет - 70 тысяч. В столице России Москве для супружеских пар, отметивших юбилей в 2023: 50 лет — 25 250 рублей, 55 и 60 лет — 31 562 рубля,65 и 70 лет — 37 873 рубля.

В Республике Татарстан за 60-летний юбилей супружеской жизни граждане могут получить 10 тысяч, а во Владимирской, Самарской, Белгородской областях такую же сумму получат россияне, прожившие в браке 50 лет.

Добавим, что за выплатой могут обратиться граждане РФ, юбилей брака у которых уже был в прошлом не ранее 2007 года, в этом случае сумма государственного подарка будет равна установленной сумме выплаты в тот год, когда россияне отмечали юбилей.

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