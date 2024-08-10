Дачников призывают вырубить малину под корень и сжечь её

В последние годы малина ремонтантных сортов завоевала признание среди садоводов благодаря своей высокой продуктивности и отличному вкусу. Эта культура привлекает внимание своими большими ягодами, которые в два раза крупнее обычных, и возможностью получать урожай с августа до поздних заморозков. С правильным подходом можно даже наслаждаться двумя сборами плодов за один сезон — летом и осенью. Чтобы обеспечить себе такой грандиозный урожай, важно учитывать несколько ключевых аспектов ухода за ремонтантной малиной.

Однолетний цикл развития

Основное отличие ремонтантной малины от традиционной заключается в её однолетнем цикле плодоносных побегов. Ягоды у ремонтантной малины созревают на ветвях, которые выросли в текущем году. Это означает, что на этих побегах урожая не будет в следующем сезоне. В то время как обычная малина плодоносит на побегах, сформировавшихся в предыдущем году, ремонтантная малина требует особого подхода к обрезке.

Обрезка и уход

Важный момент в уходе за ремонтантной малиной — это осенняя или весеннее обрезка. Для того чтобы растения дали хороший урожай, в конце осени или ранней весной следует обрезать все надземные части кустарников до самого основания, оставив лишь небольшие пеньки. Эти побеги больше не будут плодоносить, поэтому их нужно удалить и утилизировать. Сжигание обрезанных веток помогает предотвратить распространение возможных заболеваний и вредителей.

Весной и летом

После обрезки весной малина снова начнёт активно расти. За летний сезон кусты вырастут и сформируют новые побеги, которые к осени будут покрыты крупными, ароматными ягодами. Стоит отметить, что плоды ремонтантной малины остаются неповреждёнными малинным жуком, поскольку этот вредитель уходит на зимовку до начала плодоношения.

Контроль за густотой растений

Чтобы избежать избыточного загущения кустов, важно регулярно удалять молодую поросль. Хотя эти новые побеги не принесут ягод, они будут забирать у растения важные питательные вещества, что может негативно сказаться на общем здоровье и урожайности куста. Очищение малинника от ненужной поросли позволит растению сосредоточиться на формировании качественных плодов.

Ремонтантная малина — это отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться свежими ягодами долгое время. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить своему малиннику здоровье и высокие урожаи, радуя себя и своих близких вкусными и полезными плодами.