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Дачников призывают вырезать всю малину под корень и сжечь её

В последние годы среди садоводов набирает попул...

sadiogorod24.ru

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В последние годы среди садоводов набирает популярность ремонтантная малина, и это не удивительно. Этот вид малины не только радует крупными ягодами, которые в 1,5-2 раза больше стандартных, но и плодоносит с августа до первых заморозков, предоставляя возможность собирать урожай дважды в год — летом и осенью.

Чтобы добиться от ремонтантной малины максимального урожая, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов ухода:

  1. Особенности роста: Ремонтантная малина отличается от обычной тем, что плоды созревают на побегах текущего года. Это значит, что старые ветви следующего урожая уже не дадут, и их можно без сожаления обрезать осенью или весной до корня, оставляя лишь короткие пеньки.

  2. Обрезка и утилизация: Важно не только обрезать старые ветки, но и правильно утилизировать их, желательно путём сжигания, чтобы предотвратить распространение возможных заболеваний.

  3. Уход за кустом: Весной, когда начинает активный рост, кусты малины могут достигать впечатляющих размеров. Осенью же они будут полностью усыпаны ягодами, что станет наградой за труды садовода.

  4. Защита от вредителей: Одним из преимуществ ремонтантной малины является её устойчивость к малинному жуку. Ягоды остаются целыми и неповреждёнными, так как в период завязывания плодов вредитель уже уходит на зимовку.

  5. Прореживание молодых побегов: Чтобы избежать излишней густоты и обеспечить лучшее питание для плодоносящих ветвей, периодически удаляйте молодую поросль. Это поможет растению сохранить силы и направить их на формирование крупных и сочных ягод.

Внимание к этим аспектам позволит каждому садоводу наслаждаться не только вкусом свежих ягод, но и обильным урожаем своего труда. Ремонтантная малина обещает стать звездой сада, доставляя радость от каждого урожая.

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