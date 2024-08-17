Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь остатки

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В современном садоводстве ремонтантная малина з...

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В современном садоводстве ремонтантная малина занимает особое место благодаря своей способности плодоносить несколько раз в год. Этот тип малины привлекает внимание не только за счет своих крупных ягод, которые могут быть в 1,5-2 раза больше стандартных, но и благодаря способности давать урожай с конца лета до первых заморозков.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантная малина уникальна тем, что плодоносит на побегах текущего года, в отличие от традиционной малины, которая дает ягоды на ветках прошлого года. Это означает, что каждый год растения нуждаются в особом подходе к обрезке: осенью или весной следует удалять все надземные части куста, оставляя лишь короткие пеньки. Удаленные ветки рекомендуется сжигать, так как они больше не будут плодоносить.

Тонкости ухода за ремонтантной малиной

  1. Обрезка: Ключевой момент ухода за ремонтантной малиной – это правильная обрезка. Она не только стимулирует рост новых плодоносных побегов, но и предотвращает развитие болезней и вредителей на старых ветках.

  2. Удаление поросли: В течение лета важно регулярно удалять молодую поросль, которая может отнимать питательные вещества у основного куста и уменьшать общий урожай ягод.

  3. Защита от вредителей: Хотя ремонтантная малина реже подвергается атакам малинного жука, благодаря позднему цветению, всё же стоит внимательно следить за состоянием растений, чтобы вовремя предотвратить возможные проблемы.

Преимущества ремонтантной малины

Одним из значительных преимуществ является то, что плоды этого сорта малины не повреждаются малинным жуком, так как насекомое уходит на зимовку в период завязывания плодов. К тому же, благодаря возможности получения двух урожаев в год — летом и осенью — садоводы могут значительно увеличить свою продуктивность и наслаждаться свежими ягодами в течение большей части года.

Ремонтантная малина становится все более популярной среди садоводов, которые стремятся максимально эффективно использовать свои участки. Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете значительно увеличить урожай и качество плодов в вашем саду, делая процесс выращивания малины не только приятным, но и выгодным занятием.

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