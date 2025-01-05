Чтобы котлеты таяли во рту: теперь готовлю исключительно только так
Многие хозяйки мечтают приготовить котлеты, которые будут не только аппетитными, но и необычайно сочными. Моя бабушка раскрыла мне секрет, благодаря которому её котлеты получаются нежными и буквально тают во рту. Основной ингредиент, придающий им эту особенность, — это тёртый сыр.
Ингредиенты:
Мясной фарш (свинина и говядина в равных частях) — 1 кг
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Белый хлеб — 150 г
Молоко — 150 мл
Майонез — 2 ст. ложки
Твёрдый сыр — 150–200 г
Зелень (петрушка или укроп) — 1–2 ст. ложки
Паприка сладкая — 1 ч. ложка
Соль и перец — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Мука — 3 ст. ложки (для панировки)
Приготовление:
Замочите хлеб в молоке на 10 минут.
Измельчите лук, чеснок и размоченный хлеб в блендере.
Смешайте фарш с измельчённой массой, добавьте зелень, майонез, специи и тёртый сыр. Тщательно перемешайте.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Для сочности можно добавить немного воды и потушить под крышкой.
Советы:
Используйте качественный сыр, например, чеддер или пармезан.
Для дополнительной мягкости добавьте тёртый картофель или сливочное масло.
Майонез можно заменить сметаной или йогуртом.
Подавайте котлеты с пюре, овощами или салатом.
Этот рецепт гарантирует невероятно сочные и нежные котлеты, которые порадуют ваших близких.
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