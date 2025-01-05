Чтобы котлеты таяли во рту: теперь готовлю исключительно только так

Многие хозяйки мечтают приготовить котлеты, которые будут не только аппетитными, но и необычайно сочными. Моя бабушка раскрыла мне секрет, благодаря которому её котлеты получаются нежными и буквально тают во рту. Основной ингредиент, придающий им эту особенность, — это тёртый сыр.

Ингредиенты:

Мясной фарш (свинина и говядина в равных частях) — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Белый хлеб — 150 г

Молоко — 150 мл

Майонез — 2 ст. ложки

Твёрдый сыр — 150–200 г

Зелень (петрушка или укроп) — 1–2 ст. ложки

Паприка сладкая — 1 ч. ложка

Соль и перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Мука — 3 ст. ложки (для панировки)

Приготовление:

Замочите хлеб в молоке на 10 минут.

Измельчите лук, чеснок и размоченный хлеб в блендере.

Смешайте фарш с измельчённой массой, добавьте зелень, майонез, специи и тёртый сыр. Тщательно перемешайте.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Для сочности можно добавить немного воды и потушить под крышкой.

Советы:

Используйте качественный сыр, например, чеддер или пармезан.

Для дополнительной мягкости добавьте тёртый картофель или сливочное масло.

Майонез можно заменить сметаной или йогуртом.

Подавайте котлеты с пюре, овощами или салатом.

Этот рецепт гарантирует невероятно сочные и нежные котлеты, которые порадуют ваших близких.