Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка сказала добавлять в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

Домашние котлеты – это всегда уют и тепло, но как сделать их по-настоящему незабываемыми? У каждой хозяйки есть свои секреты, но моя бабушка поделилась уникальной хитростью, благодаря которой котлеты становятся невероятно мягкими, сочными и просто тают во рту.

Главный секрет кроется в одном неожиданном ингредиенте, о котором вы, возможно, даже не догадывались.

Что добавляет нежности?

Ответ прост – это творог. Да-да, обычный творог средней жирности, который делает текстуру фарша воздушной, а вкус котлет – более насыщенным. При этом его добавление совсем не чувствуется в готовом блюде, но результат вас точно удивит.

Рецепт бабушкиных котлет с творогом

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (свинина, говядина или курица – на ваш выбор);

100 г творога (лучше средней жирности, без кислого привкуса);

1 крупная луковица;

1 яйцо;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки манной крупы или панировочных сухарей;

Соль и специи по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Подготовьте фарш: в глубокую миску положите фарш, добавьте творог, мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок. Добавьте связующие компоненты: вбейте яйцо, добавьте манную крупу или панировочные сухари. Всё тщательно перемешайте и оставьте фарш на 15–20 минут, чтобы крупа впитала лишнюю влагу. Сформируйте котлеты: смочите руки водой и придайте котлетам нужную форму. Обжарьте до золотистой корочки: разогрейте сковороду, добавьте немного масла и жарьте котлеты на среднем огне. Для ещё большей нежности можно протушить их под крышкой с добавлением небольшого количества воды.

Почему творог – идеальное дополнение?

Творог содержит достаточное количество белка и влаги, благодаря чему фарш становится более сочным и мягким. Это спасает блюдо от пересушивания и делает его текстуру однородной. В результате котлеты приобретают неповторимую лёгкость и буквально тают во рту.

Полезные советы от бабушки

Чтобы усилить вкус, можно добавить мелко нарезанную зелень – укроп или петрушку.

Для менее калорийного варианта готовьте котлеты в духовке или на пару.

Если творог слишком сухой, добавьте в фарш немного молока или сливок.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Секретный ингредиент позволяет получить котлеты, которые порадуют не только вас, но и ваших близких. Они станут хитом семейного ужина и поводом для гордости на праздничном столе. Попробуйте сами и убедитесь, что творог – это простое решение, способное превратить привычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Теперь я готовлю котлеты только с творогом и не перестаю радоваться результату. Этот рецепт точно стоит взять на заметку!