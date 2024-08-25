Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила забрасывать в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, которые передаются из поколения в поколение, обогащая блюда уникальными вкусами и ароматами. Одним из таких семейных рецептов являются котлеты, которые "таят во рту" благодаря особому ингредиенту, который бабушка всегда использовала в приготовлении.

Секретный ингредиент, делающий все иначе

Бабушкин секрет заключается в добавлении сливочного масла непосредственно в фарш. Этот ингредиент не только улучшает вкус котлет, но и делает их текстуру невероятно нежной и сочной. Сливочное масло при приготовлении плавится, равномерно распределяя жир по всему фаршу, что помогает котлетам оставаться мягкими и сочными даже после жарки.

Как правильно использовать сливочное масло в котлетах

Выбор масла: Важно выбрать качественное сливочное масло, желательно с высоким содержанием молочного жира. Это добавит блюду богатый вкус и аромат. Подготовка масла: Масло должно быть холодным, поэтому его рекомендуется заморозить и затем натереть на терке прямо в фарш. Это позволит маслу равномерно распределиться по фаршу. Замешивание фарша: Перемешивание фарша с маслом требует аккуратности — лучше всего делать это вручную, чтобы избежать переработки мяса и сохранить его сочность. Формирование и жарка котлет: Формируйте котлеты, стараясь не сжимать их слишком сильно. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки, чтобы масло оставалось внутри и придавало дополнительную сочность.

Дополнительные советы для идеальных котлет

Добавление небольшого количества льда или холодной воды в фарш перед добавлением масла поможет сохранить нежность котлет.

Используйте смесь разных видов мяса, например, говядины и свинины, для достижения баланса между жирностью и сухостью.

Этот простой, но эффективный метод, унаследованный от бабушки, позволит вам приготовить котлеты, которые будут радовать всех членов семьи своей нежностью и сочностью. Попробуйте этот рецепт, и возможно, он станет новой традицией в вашем доме