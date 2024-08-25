Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила забрасывать в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, ко...

klike.net

Подписаться в Telegram

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, которые передаются из поколения в поколение, обогащая блюда уникальными вкусами и ароматами. Одним из таких семейных рецептов являются котлеты, которые "таят во рту" благодаря особому ингредиенту, который бабушка всегда использовала в приготовлении.

Секретный ингредиент, делающий все иначе

Бабушкин секрет заключается в добавлении сливочного масла непосредственно в фарш. Этот ингредиент не только улучшает вкус котлет, но и делает их текстуру невероятно нежной и сочной. Сливочное масло при приготовлении плавится, равномерно распределяя жир по всему фаршу, что помогает котлетам оставаться мягкими и сочными даже после жарки.

Как правильно использовать сливочное масло в котлетах

  1. Выбор масла: Важно выбрать качественное сливочное масло, желательно с высоким содержанием молочного жира. Это добавит блюду богатый вкус и аромат.

  2. Подготовка масла: Масло должно быть холодным, поэтому его рекомендуется заморозить и затем натереть на терке прямо в фарш. Это позволит маслу равномерно распределиться по фаршу.

  3. Замешивание фарша: Перемешивание фарша с маслом требует аккуратности — лучше всего делать это вручную, чтобы избежать переработки мяса и сохранить его сочность.

  4. Формирование и жарка котлет: Формируйте котлеты, стараясь не сжимать их слишком сильно. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки, чтобы масло оставалось внутри и придавало дополнительную сочность.

Дополнительные советы для идеальных котлет

  • Добавление небольшого количества льда или холодной воды в фарш перед добавлением масла поможет сохранить нежность котлет.
  • Используйте смесь разных видов мяса, например, говядины и свинины, для достижения баланса между жирностью и сухостью.

Этот простой, но эффективный метод, унаследованный от бабушки, позволит вам приготовить котлеты, которые будут радовать всех членов семьи своей нежностью и сочностью. Попробуйте этот рецепт, и возможно, он станет новой традицией в вашем доме

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

уничтожение тараканов случай эко

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

фотосессия с птицей в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

15 часов назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Казани

14 часов назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Казани
10 часов назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

В Казани в ночь накануне произошло ДТП с участи...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан снова отправил гуманитарную помощь в Курск
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
10 часов назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане задержали сотрудника ФСИН

Новости Казани

10 часов назад

В Казани произошел пожар в военном суде

Новости Казани

10 часов назад

Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
4 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
14 часов назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита