Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш этот особый ингредиент: готовлю только так

Бабушкины котлеты всегда оставляли незабываемые вкусовые впечатления, благодаря одному секретному ингредиенту, который делал их невероятно нежными.

Сегодня мы делимся с вами этим рецептом, который обязательно принесет радость вашим близким и сделает ужин по-настоящему особенным.

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 500 г Свиной фарш — 500 г Белый хлеб (без корки) — 3-4 ломтика Молоко — 100 мл Большая луковица — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика Соль и черный молотый перец — по вкусу Яйцо — 1 шт. Секретный ингредиент: творог — 100 грамм

Для панировки:

Панировочные сухари — по мере необходимости Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Подготовка хлеба: Замочите хлеб в молоке на 10 минут до полного впитывания жидкости. Подготовка овощей: Мелко нарежьте лук и чеснок. Лук можно немного обжарить для добавления сладости или использовать сырым для большей остроты. Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините оба вида фарша, добавьте чеснок, лук, хлеб, яйцо, соль, перец и творог. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Формирование котлет: Отформируйте котлеты желаемого размера, обваляйте каждую в панировочных сухарях. Жарка: На сковороде, разогретой с растительным маслом, жарьте котлеты до золотистой корочки с каждой стороны. Подача: Подавайте котлеты горячими с любимыми гарнирами, такими как картофельное пюре или свежий салат.

Следуйте этим несложным шагам, и вы сможете порадовать своих близких вкусными и сочными котлетами, полными домашнего тепла и уюта. Приятного аппетита!