Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш этот особый ингредиент: готовлю только так
tmvl.ru
Бабушкины котлеты всегда оставляли незабываемые вкусовые впечатления, благодаря одному секретному ингредиенту, который делал их невероятно нежными.
Сегодня мы делимся с вами этим рецептом, который обязательно принесет радость вашим близким и сделает ужин по-настоящему особенным.
Ингредиенты:
- Говяжий фарш — 500 г
- Свиной фарш — 500 г
- Белый хлеб (без корки) — 3-4 ломтика
- Молоко — 100 мл
- Большая луковица — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
- Яйцо — 1 шт.
- Секретный ингредиент: творог — 100 грамм
Для панировки:
- Панировочные сухари — по мере необходимости
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Подготовка хлеба: Замочите хлеб в молоке на 10 минут до полного впитывания жидкости.
- Подготовка овощей: Мелко нарежьте лук и чеснок. Лук можно немного обжарить для добавления сладости или использовать сырым для большей остроты.
- Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините оба вида фарша, добавьте чеснок, лук, хлеб, яйцо, соль, перец и творог. Тщательно перемешайте до однородного состояния.
- Формирование котлет: Отформируйте котлеты желаемого размера, обваляйте каждую в панировочных сухарях.
- Жарка: На сковороде, разогретой с растительным маслом, жарьте котлеты до золотистой корочки с каждой стороны.
- Подача: Подавайте котлеты горячими с любимыми гарнирами, такими как картофельное пюре или свежий салат.
Следуйте этим несложным шагам, и вы сможете порадовать своих близких вкусными и сочными котлетами, полными домашнего тепла и уюта. Приятного аппетита!
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