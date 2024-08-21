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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш этот особый ингредиент: готовлю только так

Бабушкины котлеты всегда оставляли незабываемые...

tmvl.ru

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Бабушкины котлеты всегда оставляли незабываемые вкусовые впечатления, благодаря одному секретному ингредиенту, который делал их невероятно нежными.

Сегодня мы делимся с вами этим рецептом, который обязательно принесет радость вашим близким и сделает ужин по-настоящему особенным.

Ингредиенты:

  1. Говяжий фарш — 500 г
  2. Свиной фарш — 500 г
  3. Белый хлеб (без корки) — 3-4 ломтика
  4. Молоко — 100 мл
  5. Большая луковица — 1 шт.
  6. Чеснок — 2 зубчика
  7. Соль и черный молотый перец — по вкусу
  8. Яйцо — 1 шт.
  9. Секретный ингредиент: творог — 100 грамм

Для панировки:

  1. Панировочные сухари — по мере необходимости
  2. Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Подготовка хлеба: Замочите хлеб в молоке на 10 минут до полного впитывания жидкости.
  2. Подготовка овощей: Мелко нарежьте лук и чеснок. Лук можно немного обжарить для добавления сладости или использовать сырым для большей остроты.
  3. Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините оба вида фарша, добавьте чеснок, лук, хлеб, яйцо, соль, перец и творог. Тщательно перемешайте до однородного состояния.
  4. Формирование котлет: Отформируйте котлеты желаемого размера, обваляйте каждую в панировочных сухарях.
  5. Жарка: На сковороде, разогретой с растительным маслом, жарьте котлеты до золотистой корочки с каждой стороны.
  6. Подача: Подавайте котлеты горячими с любимыми гарнирами, такими как картофельное пюре или свежий салат.

Следуйте этим несложным шагам, и вы сможете порадовать своих близких вкусными и сочными котлетами, полными домашнего тепла и уюта. Приятного аппетита!

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