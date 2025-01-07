Чтобы котлеты космически таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Ингредиенты:

Приготовление:

Подготовьте хлеб. Залейте кусочки белого хлеба молоком и оставьте размокнуть на 5–7 минут.

Смешайте ингредиенты. Пропустите размокший хлеб, лук и чеснок (если используете) через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к фаршу вместе с яйцом, солью и перцем. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала однородной. Для сочности можно добавить немного холодной воды (примерно 2–3 ст. ложки).

Формируйте котлеты. Слегка влажными руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

Жарьте котлеты. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 3–4 минуты с каждой стороны).