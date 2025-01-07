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Чтобы котлеты космически таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Вкусные и сочные котлеты: простой рецепт

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Вкусные и сочные котлеты: простой рецепт

Ингредиенты:

  • Фарш (свинина + говядина) — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Белый хлеб — 2 кусочка (или 50 г батона)
  • Молоко — 50 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
  • Панировочные сухари — для обваливания
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Подготовьте хлеб. Залейте кусочки белого хлеба молоком и оставьте размокнуть на 5–7 минут.

  2. Смешайте ингредиенты. Пропустите размокший хлеб, лук и чеснок (если используете) через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к фаршу вместе с яйцом, солью и перцем. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала однородной. Для сочности можно добавить немного холодной воды (примерно 2–3 ст. ложки).

  3. Формируйте котлеты. Слегка влажными руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

  4. Жарьте котлеты. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 3–4 минуты с каждой стороны).

  5. Доведите до готовности. После обжарки сложите котлеты в кастрюлю или глубокую сковороду, добавьте немного воды (примерно 100 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут. Это сделает их мягкими и сочными.

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