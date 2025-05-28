Черная полоса целый год: астролог Василиса Володина озвучила 5 знаков, которым грозят непростые испытания в 2025 году

Василиса Володина о гороскопе 2025 года: трудности и советы для пяти знаков зодиака

Российский астролог Василиса Володина в гороскопе на 2025 год предупреждает о возможных сложностях для ряда знаков зодиака.

Водолеи столкнутся с усилением конкуренции и недоброжелателями на работе. Важно фиксировать договоренности и подтверждать решения письменно.

Овнам предстоят провокации и испытания, которые помогут преодолеть выдержка и спокойствие.

Весам во второй половине года стоит тщательно выбирать круг общения, не доверять всем словам и проверять информацию.

Тельцы должны позаботиться о финансовой безопасности: возможны неожиданные расходы и задержки выплат. Рекомендуется создать резерв и избегать кредитов.

Раки столкнутся с испытаниями в личных отношениях. Важно открыто обсуждать проблемы и не поддаваться провокациям.

Астролог напоминает, что предсказания — лишь возможные сценарии. Грамотная подготовка и спокойствие помогут преодолеть трудности и найти новые возможности.