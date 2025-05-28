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Черная полоса целый год: астролог Василиса Володина озвучила 5 знаков, которым грозят непростые испытания в 2025 году

Астролог Василиса Володина предупреждает о труд...

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Василиса Володина о гороскопе 2025 года: трудности и советы для пяти знаков зодиака

Российский астролог Василиса Володина в гороскопе на 2025 год предупреждает о возможных сложностях для ряда знаков зодиака.

  • Водолеи столкнутся с усилением конкуренции и недоброжелателями на работе. Важно фиксировать договоренности и подтверждать решения письменно.
  • Овнам предстоят провокации и испытания, которые помогут преодолеть выдержка и спокойствие.
  • Весам во второй половине года стоит тщательно выбирать круг общения, не доверять всем словам и проверять информацию.
  • Тельцы должны позаботиться о финансовой безопасности: возможны неожиданные расходы и задержки выплат. Рекомендуется создать резерв и избегать кредитов.
  • Раки столкнутся с испытаниями в личных отношениях. Важно открыто обсуждать проблемы и не поддаваться провокациям.

Астролог напоминает, что предсказания — лишь возможные сценарии. Грамотная подготовка и спокойствие помогут преодолеть трудности и найти новые возможности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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