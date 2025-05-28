Черная полоса целый год: астролог Василиса Володина озвучила 5 знаков, которым грозят непростые испытания в 2025 году
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Василиса Володина о гороскопе 2025 года: трудности и советы для пяти знаков зодиака
Российский астролог Василиса Володина в гороскопе на 2025 год предупреждает о возможных сложностях для ряда знаков зодиака.
- Водолеи столкнутся с усилением конкуренции и недоброжелателями на работе. Важно фиксировать договоренности и подтверждать решения письменно.
- Овнам предстоят провокации и испытания, которые помогут преодолеть выдержка и спокойствие.
- Весам во второй половине года стоит тщательно выбирать круг общения, не доверять всем словам и проверять информацию.
- Тельцы должны позаботиться о финансовой безопасности: возможны неожиданные расходы и задержки выплат. Рекомендуется создать резерв и избегать кредитов.
- Раки столкнутся с испытаниями в личных отношениях. Важно открыто обсуждать проблемы и не поддаваться провокациям.
Астролог напоминает, что предсказания — лишь возможные сценарии. Грамотная подготовка и спокойствие помогут преодолеть трудности и найти новые возможности.
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