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В Татарстане фирма не заплатила 293 миллиона рублей налогов

Под давлением этих доказательств обвиняемые пол...

pixabay

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В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов следственные органы добились полного погашения задолженности предприятия.

По версии следствия, с 2019 по 2022 годы руководство ООО «Фортресс-Д» вносило в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные данные о фиктивных сделках с 215 контрагентами, что позволило избежать уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 293 миллиона рублей.

В результате проведённых следственных действий были собраны доказательства причастности руководства к преступлению. Под давлением этих доказательств обвиняемые полностью выплатили налоговую задолженность. С учётом этого следователь, рассмотрев их ходатайство, принял решение о прекращении уголовного дела при полном возмещении задолженности в соответствии с уголовным законодательством.

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