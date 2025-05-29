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Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача

Все случилось в середине мая, когда врач, возвр...

Википедия/Ksanka.79

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Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы России от Татарстана, выразил серьёзную озабоченность в связи с нападением на врача Балтасинской районной больницы Аяза Мазитова.

В своем Telegram-канале он рассказал, что поддерживал связь с врачом по телефону и поблагодарил его за мужество и желание помочь в трудный момент. По словам Фаррахова, состояние пострадавшего сейчас улучшилось.

Депутат заверил, что не оставит этот инцидент без внимания и готов направить официальное обращение в соответствующие органы для наказания виновных.

Все случилось в середине мая, когда врач, возвращаясь с работы домой, остановился на дороге, чтобы оказать помощь участникам ДТП с перевёрнутым автомобилем. Внезапно на него напала группа молодых людей, которые, как сообщается, угрожали ему огнестрельным оружием, пишет inkazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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