Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача
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Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы России от Татарстана, выразил серьёзную озабоченность в связи с нападением на врача Балтасинской районной больницы Аяза Мазитова.
В своем Telegram-канале он рассказал, что поддерживал связь с врачом по телефону и поблагодарил его за мужество и желание помочь в трудный момент. По словам Фаррахова, состояние пострадавшего сейчас улучшилось.
Депутат заверил, что не оставит этот инцидент без внимания и готов направить официальное обращение в соответствующие органы для наказания виновных.
Все случилось в середине мая, когда врач, возвращаясь с работы домой, остановился на дороге, чтобы оказать помощь участникам ДТП с перевёрнутым автомобилем. Внезапно на него напала группа молодых людей, которые, как сообщается, угрожали ему огнестрельным оружием, пишет inkazan.
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