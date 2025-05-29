Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача

Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы России от Татарстана, выразил серьёзную озабоченность в связи с нападением на врача Балтасинской районной больницы Аяза Мазитова.

В своем Telegram-канале он рассказал, что поддерживал связь с врачом по телефону и поблагодарил его за мужество и желание помочь в трудный момент. По словам Фаррахова, состояние пострадавшего сейчас улучшилось.

Депутат заверил, что не оставит этот инцидент без внимания и готов направить официальное обращение в соответствующие органы для наказания виновных.

Все случилось в середине мая, когда врач, возвращаясь с работы домой, остановился на дороге, чтобы оказать помощь участникам ДТП с перевёрнутым автомобилем. Внезапно на него напала группа молодых людей, которые, как сообщается, угрожали ему огнестрельным оружием, пишет inkazan.