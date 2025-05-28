Мать пострадавшей при нападении в Байкальске сказала, что до ЧП ей звонила дочь

Мать одной из жертв трагедии в Байкальске рассказала РЕН ТВ, что во время вечеринки её дочь выходила на связь и уверяла, что всё в порядке.

Ольга Маркова сообщила, что не была лично знакома с подростком, которого подозревают в убийстве четырёх сверстников и поджоге дома. Однако она знала, что он учился в той же школе, что и её дочь. Женщина призналась, что не понимает, что могло подтолкнуть его к столь жестоким действиям.

Напомним, трагический инцидент произошёл в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал». В одном из домов собралась компания подростков. В какой-то момент один из них напал на других с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. После нападения юноша поджёг дом, в котором сам и погиб.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что ни один из участников не состоял на учёте в органах профилактики. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.