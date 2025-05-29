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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мужчины на детей в Казани

Следственные органы Следственного комитета Росс...

Kremlin.ru

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По сообщениям СМИ, в Казани мужчина с нарушениями психического состояния нападает на детей во дворе жилого комплекса, используя против них перцовый баллончик. Также в публикациях говорится, что ранее он мог совершать нападения на других жильцов этого многоквартирного дома.

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану приступили к проверке происшествия.

Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Липскому инициировать возбуждение уголовного дела и предоставить отчет о ходе расследования.

Ранее мы писали о том, что в Казани неадекватный мужчина бросался во дворе на детей из-за матери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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